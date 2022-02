Ultime Napoli – Out Tuanzebe, due ballottaggi in vista del Venezia

Il Napoli prosegue la preparazione, in vista della sfida di domani allo stadio “Penzo” contro il Venezia. Per il tecnico Luciano Spalletti, la formazione è praticamente fatta ma con due ballottaggi. In porta Meret-Ospina, con il friulano, secondo il Corriere dello Sport, in leggero vantaggio sull’estremo difensore colombiano. L’altro è a destra con Politano favorito su Elmas. Per il resto la linea mediana sarà composta da Lobotka e Fabian Ruiz. In attacco Osimhen, con tanto di maschera ridotta in carbonio, guiderà il resto del reparto composto da Zielinski e Insigne. Out Tuanzebe per la lombalgia, Lozano e ancora i due reduci dalla Coppa d’Africa: Koulibaly e Anguissa.

La Redazione