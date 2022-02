Serie A – Ore 15,00: Roma/Genoa, così in campo secondo il CdS

La partita, la centesima di Mourinho in Serie A, potrebbe rivelarsi più complicata di quanto non dica la classifica: «Loro hanno cambiato allenatore e più di metà rosa. E’ difficile capire se Blessin schiererà subito gli ultimi acquisti, quindi non ho grandi punti di riferimento a parte l’esordio contro l’Udinese. Meglio pensare a noi, alla Roma e ai nostri tifosi che tornano allo stadio: vogliamo regalare una gioia a loro». L’elemento che più lo ha colpito del nuovo Genoa è l’aggressività: «La maggioranza delle squadre nel calcio moderno pensa ad affrontare le partite a viso aperto. Invece da quanto ho visto il Genoa non ti fa giocare. Lo dicono i falli commessi. Sono stati trenta o quaranta». Fonte e grafico (Cds)