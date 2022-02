SERIE A – Inter-Milan 1-2, Giroud si conferma l’uomo derby e si rimette in carreggiata per lo scudetto

Questo pomeriggio si è giocato il derby della Madonnina tra l’Inter e il Milan, valevole per il vertice della classifica. L’inizio di gara vede i nerazzurri più propositivi e vanno al tiro con Brozovic, leggermente deviato, parata di Maignin. Il portiere transalpino poi si supera anche su Dunfris. La squadra di Pioli reagisce con la conclusione di Tonali, grande intervento di Handanovic. L’Inter però continua a spingere e va in vantaggio con Perisic che da corner calcia al volo e sblocca il match. Nella ripresa la gara sembra in controllo, senza acuti, ma poi Pioli si gioca la carta Brahim Diaz. L’ex Real Madrid calcia, palla deviata e Giroud in spaccata batte Handanovic. La punta transalpina, però non si accontenta e realizza la doppietta, stavolta non impeccabile l’estremo difensore nerazzurro. A fine gara, rosso diretto per Theo Hernandez, ma arriva il successo per il Milan che va al secondo posto. Un risultato che potrebbe favorire il Napoli, domani impegnato a Venezia per accorciare verso la vetta.

Inter-Milan 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 5,5, Bastoni 6,5; Dumfries 6, Barella 6, Brozovic 6,5, Calhanoglu 6 (28′ st Vidal 6), Perisic 7,5 (25′ st Dimarco 6); Martinez 6 (25′ st Sanchez 6), Dzeko 6 Allenatore: Inzaghi 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6,5, Kalulu 6, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 6,5, Bennacer 6 (35′ st Krunic 6); Saelemaekers 5 (1′ st Messias 6), Kessie 5,5 (13′ st Diaz 7), Leao 5,5; Giroud 7,5 Allenatore: Pioli 7

Arbitro: Guida

Marcatori: 38′ Perisic (I), 30′ st e 34′ st Giroud (M)

Ammoniti: Romagnoli (M), Calhanoglu (I), Diaz (M), Bennacer (M), Skriniar (I), Krunic (M)

Espulsi: Hernandez (M)

A cura di Alessandro Sacco