SERIE A FEMMINILE – L’A.s. Roma batte alla distanza il Pomigliano. Colpo esterno del Sassuolo

In attesa che domani scenda in campo la capolista Juventus Women sul campo dell’Hellas Verona, quest’oggi hanno giocato l’A.s. Roma e il Sassuolo. Le giallorosse battono per 5-2 il Pomigliano, alla distanza la forza delle padroni di casa si è visto con Paloma Lazaro e il neo acquisto Haavi. Per le capane non bastano i gol di Rinaldi e Della Peruta. Vittoria a Bogliasco del Sassuolo per 1-3. Infine l’A.c. Milan sconfigge in casa la Lazio per 3-1.

Milan-Lazio Women 3-1

A.s. Roma-Pomigliano femminile 5-2

Sampdoria-Sassuolo 1-3

A cura di Alessandro Sacco