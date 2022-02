PRIMAVERA 1 RISULTATI – La Fiorentina batte la capolista Roma, pari tra Genoa e Milan

Il sabato del campionato Primavera 1, ha visto impegnata la capolista Roma sul campo della Fiorentina, per i giallorossi sconfitta per 2-1. Per il resto non va oltre il pari il Milan sul terreno del Genoa. Infine il Bologna batte il Pescara, in gol per i felsinei il finlandese Pyyhtia.

Genoa-Milan 0-0

Fiorentina-Roma 2-1

Bologna-Pescara 2-0

A cura di Alessandro Sacco