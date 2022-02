Pasquale Salvione, giornalista: “Nessuno ha passeggiato a Venezia”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista:

“Formazione abbastanza delineata. Osimhen favorito da prima punta. Nel tridente offensivo, alle sue spalle, ci saranno Insigne, Zielinski e Politano. Coppia di centrocampo composta da Lobotka e Fabian Ruiz. In difesa solita linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Ospina ha avuto un’intossicazione, quindi dovrebbe andare in panchina. Osimhen sarà sicuramente della partita, buone chances di vederlo dall’inizio. Il Napoli dovrà fare una partita di carattere. Nessuno ha passeggiato a Venezia. La prossima partita c’è lo scontro diretto con l’Inter e il Napoli sa che, contro il Venezia, è fondamentale vincere. Quando tornerà Anguissa che succederà? Deciderà Spalletti partita dopo partita. I tanti impegni ravvicinati, penso anche al Barcellona in Europa League, faranno sì che il Napoli dovrà optare per più soluzioni quindi credo che Spalletti sia felice di avere questo ‘problema’. Inter? Il Napoli ha un’occasione importante. Una vittoria contro l’Inter non significherebbe nulla perché il campionato non finisce sabato prossimo. Darebbe, però, uno slancio importante visto anche il rientro dei titolari e minerebbe le certezze dei nerazzurri. Koulibaly e Anguissa in quarantena? C’è una deroga. I dirigenti dell’ASL stanno chiarendo la questione. Credo che sia Koulibaly che Anguissa potranno serenamente essere a disposizione per l’Inter dopo il rientro in Italia. A quel punto, sarà solo una scelta tecnica. ‘Il Corriere dello Sport’ ha parlato di Amazon-Napoli? Non ho seguito la vicenda in prima persona. Non ho informazioni a riguardo. quindi non ti so dire”.