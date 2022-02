Osimhen pronto alla grande volata finale da Venezia al Barça

Che Osimhen non stia più nella pelle è parso chiaro in coda al derby con la stizza palesata nei confronti di Politano, anche perché probabilmente il peso delle responsabilità e la voglia di dimostrare cominciano a essere schiaccianti, ma le occasioni non mancheranno. Altroché: sta bene, è quasi nella condizione atletica migliore dopo una ventina di giorni a regime e da domani al 6 marzo c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sì: Venezia e Inter, tanto per cominciare, e poi il Barça due volte in Europa League, il Cagliari, la Lazio e il Milan. La Champions e magari la lotta scudetto: Osi, il centravanti mascherato, è pronto a guidare la sfilata di Carnevale. Pardon, la volata del Napoli.

Fonte: F. Mandarini (Cds)