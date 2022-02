Mastroianni: “Il Napoli deve rimanere concentrato sul suo lavoro”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Mastroianni, giornalista.

“Venezia? La squadra ha ribaltato il modo di pensare, ora poi capiremo come il mercato ha inciso. Zanetti è un allenatore sveglio e intelligente, ha preparato le gare quasi sempre bene, poi ovviamente emergono i limiti della squadra perché a volte in Serie A serve essere più concreti. Sono 3-4 settimane belle pesanti per tutto il campionato, poi ci saranno anche le fatiche europee. Entro inizio marzo emergeranno le crepe nella classifica. Il Napoli deve pensare a sé stesso e fare il suo lavoro. La partita contro l’Inter è da giocare al mille per mille ma non è decisiva. Domani peserebbe più per il Milan che per l’Inter perdere. La partita in meno continua ad avere un peso specifico. Juventus? Sempre una minaccia, ha dato sul mercato una risposta da squadra affamata che ha compreso di aver fatto meno del dovuto. Vlahovic di fatto è il miglior marcatore del 2021 in Serie A, questo vuol dire puntare in alto. La Juventus sarà un bel problema per tutti. Osimhen o Mertens? Io ho un debole per Ciro, i miei occhi preferiscono lui”.

Fonte: RadioMarte