L’ultimo gol in Europa di Victor Osimhen è datato ottobre

I brutti pensieri, comunque, sotto tutti alle spalle. E se anche Osi dovesse averne, beh, dalla sua ha la maschera nuova: in carbonio high tech, pressoché identica alla prima indossata da dicembre però più leggera e confortevole. Una modifica già prevista che segue i suoi progressi costanti: ormai è guarito, certo, ma l’esperienza e la biologia suggeriscono di proteggere il viso ancora per un po’. E tanto meglio se la prima da titolare dopo tanta attesa sarà domani a Venezia: un anticipo del Carnevale non esattamente ortodosso, va bene, ma Osi ha voglia e necessità di stringere i tempi in fatto di gol. Il migliore amico perduto: l’ultima volta in assoluto risale alla partita di Europa League con il Legia del 21 ottobre, 108 giorni fa, mentre l’ultima rete in campionato è addirittura precedente.

