LIGUE 1 – Tripletta dell’ex Napoli Milik nella “manita” del Marsiglia

Ieri sera allo stadio Velodrome il Marsiglia ha affrontato l’Angers e la squadra di mister Sanpaoli vince per 5-2. Match dove gli ospiti a fine primo tempo erano sul 2-2, poi sale in cattedra Arek Milik. L’ex polacco ha realizzato una tripletta, due con freddezza sotto porta e la terza di testa. Per i padroni di casa le altre marcature sono state di: Gerson e un’altra conoscenza del campionato italiano Under.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Lirola, Saliba, Balerdi, Kolasinac (64′ Peres); Kamara (67′ Rongier), Gerson, Guendouzi; Bakambu (64′ Under), Milik, Payet (82′ Harit). All.: Sampaoli

ANGERS (3-5-2): Petkovic; Manceau, Traore (64′ Thomas), Mendy; Cabot (56′ Pereira Lage), Bentaleb (90+2′ Capelle), Mangani, Fulgini (90+2′ Ninga), Doumbia; Boufal, Ounahi. All.: Baticle

