Ieri sera si è giocata per la Liga Spagnola la sfida tra Getafe e Levante con il successo dei padroni di casa per 3-0. L’obiettivo di mercato del Napoli Mathis Olivera, una serata agro-dolce. Nel primo tempo fornisce l’assist per il 2-0 di Unal, nella ripresa è uscito al minuto 60 per infortunio. Nei prossimi si saprà l’entità dell’infortunio del terzino sinistro dell’Uruguay.

La Redazione