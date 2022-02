L’idea della Lega: un torneo di serie A in America durante Qatar 2022

“La Serie A vuol far l’americana: torneo Usa oltre Qatar 2022” scrive il Corriere dello Sport. L’argomento è affrontato anche da Il Messaggero che scrive che la Lega Serie A vuole organizzare un torneo negli Stati Uniti durante il Mondiale 2022 (dal 21 novembre al 18 dicembre). E’ un’idea che si vuole prenda vita e forma. Si pensa a una bolla stile NBA, con le 20 squadre di A in America, senza ovviamente i Nazionali che disputeranno il Mondiale, con un torneo da far giocare in 3 settimane: l’idea, già illustrata ai club, ha riscosso consensi perché molti dirigenti non sanno come gestire le rose, senza impegni ufficiali dal 13 novembre a inizio gennaio 2023.