Le formazioni di Venezia e Napoli, dove vedere la gara in TV. Un positivo nei lagunari. Politano in vantaggio su Elmas

Domani allo stadio “Penzo”, fischio d’inizio ore 15,00, si giocherà il classico testa-coda di campionato Venezia-Napoli. I lagunari dovranno fare a meno degli infortunati Junior Vacca e Kiyine, mentre c’è ancora un positivo nel gruppo. Per il resto centrocampo dubbio: Fiordilino-Ampadu, mentre in attacco spazio ad Aramu, Okereke e di punta Henry, Nani in panchina. Per gli azzurri scelte di formazione quasi fatta, con Politano in vantaggio su Elmas, mentre in attacco Osimhen favorito rispetto a Mertens.

