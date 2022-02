La Polonia verso il Qatar: il ct incontra Zielinski davanti ad un caffè

Si sono incontrati a Napoli, il ct della Polonia Michniewicz e Piotr Zielinski . Hanno parlato davanti ad una tazzina di caffè, un tappeto verde di carta e le indicazioni da seguire per non sbagliare strada verso il Qatar. Lo scrive Il Corriere dello Sport. “I due si sono visti per discutere degli spareggi Mondiali previsti a fine marzo contro la Russia. Michniewicz ha raggiunto il centrocampista del Napoli dopo essere stato, giovedì, da Lewandowski. Vuole parlare personalmente con i calciatori per educarli tatticamente in vista della semifinale. Zielinski è uno dei giocatori di maggior valore della sua Nazionale e il ct si aspetta tanto da lui”.