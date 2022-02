Koulibaly in finale: dove c’è il comandante, c’è la miglior difesa!

Domani Koulibaly giocherà la finale di Coppa d’Africa difendendo i colori del suo Senegal. La sua squadra ha, la miglior difesa del torneo, insieme proprio alla squadra egiziana che affronterà in finale. Anche il Napoli, in serie A, ha la miglior difesa…che dire, dove c’è il comandante…La Gazzetta dello Sport scrive:

Koulibaly, 30 anni, ha iniziato il torneo col Covid, come altri suo dieci compagni del Senegal. Ha saltato i primi due match poi non è più mancato. Il suo team ha preso solo due gol finora, come l’Egitto, le migliori difese delle 8 approdate ai quarti. Il Komandante, come l’ha soprannominato Spalletti, è in crescita, dopo aver sofferto all’esordio contro il Malawi. Questione di fiato (mancante) e di postumi da virus. Ma col Burkina Faso, in semifinale, ha offerto anche un assist al compagno di reparto il parigino Abdou Diallo. Sarà lui a dover tenere a bada il pericolo pubblico egiziano numero uno, ovvero Momo Salah, il giocatore leader del continente, il più caro, il più pericoloso, l’uomo faro-capitano-trascinatore morale.