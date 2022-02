Insigne/Nani, due 10 senza 10, domani di fronte a Venezia

Nessuno dei due indossa la maglia numero 10. Eppure a Lorenzo Insigne e Luís Carlos Almeida da Cunha (detto Nani) non mancherebbe nemmeno una stilla di sangue per meritarla. Insigne (30 anni) e Nani (35 anni), hanno vinto entrambi l’Europeo, il portoghese nel 2016, l’italiano 5 anni dopo. Hanno fatto percorsi differenti, perché Nani ha conosciuto campionati diversi mentre Lorenzo ha preferito rimanere fedele alla sua terra, ha scelto Napoli e l’ha sposata per tutta la vita. O quasi. Poi, Nani ha scelto di scrivere in Italia, a Venezia, l’ultimo capitolo della sua carriera, al contrario, Lorenzo Insigne ha deciso di volare lontano e voltare pagina. Mls, Canada e cascate di dollari per una «pensione dorata». Doma i si ritroveranno contro a Venezia. Una sfida tra due che sanno giocare sempre sopra le righe. Il portoghese al suo esordio ha subito servito un assist vincente, Insigne, dal canto suo, ha addirittura l’onore di aver inserito un vocabolo nuovo nella Treccani «Tiro a giro». Nani, dopo l’assist intende sbloccarsi, Insigne, vuole segnare su azione in campionato. Gli elementi della sfida nella sfida, ci sono tutti.

Il Mattino