Il Venezia prepara lo stadio per la sfida al Napoli. Bandierine e una cerimonia pre-gara

Domani alle ore 15,00 il Napoli affronterà il Venezia allo stadio Penzo per la 24esima giornata di campionato di Serie A. Stando a quanto riportato da Tuttoveneziasport.it, la società veneta ha organizzato una vera e propria festa per i suoi tifosi in occasione della gara, distribuendo 4000 bandierine che coloreranno di arancioneverde il settori distinti, la curva nord local e la tribuna. Sempre domani, all’arrivo della squadra, in una breve cerimonia verranno innalzate sui pennoni del Penzo, alla presenza di tutti i giocatori del Venezia, le bandiere di ogni loro nazione di provenienza.

Fonte TMW