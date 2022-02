Fabian Ruiz nelle mire dell’Arsenal, sarebbe l’ideale per Arteta

Con il contratto in scadenza nell’estate del 2023 e una stagione da protagonista, quello di Fabian Ruiz potrebbe essere uno dei profili più interessanti della prossima estate di mercato. Il centrocampista del Napoli, secondo quanto riportato da The Sun, è il preferito di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal che ha scritto il nome di Fabian tra gli obiettivi della nuova stagione dei Gunners insieme con Rúben Neves, Dominic Calvert-Lewin e Alexander Isak.

Fabian, come mostrato con Luciano Spalletti nella prima metà di stagione, sarebbe ideale per Arteta nel 4-3-3 visto a Londra negli ultimi mesi, una pedina che rinforzerebbe il reparto ad oggi composto da calciatori come Thomas Partey, Granit Xhaka e Sami Lokonga. Nell’ultima finestra di mercato il Newcastle si sarebbe fatto sotto con il Napoli, che ha risposto però picche. Interessato a Fabian c’è anche il Manchester United che lascerà andare Pogba con ogni probabilità.

Mattino.it