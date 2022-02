Damiani, procuratore sportivo: “Mertens? Un accordo si troverà”

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Quando un calciatore partecipa ad un torneo come la Coppa d’Africa, durante la stagione, tante cose possono cambiare. Fuso orario, partite ogni 3 giorni, temperature diverse, ma anche le abitudini alimentari cambiano: una cosa è mangiare in Italia, un’altra invece in Camerun. Senza contare lo stress. Una cosa però è certa: quando i calciatori tornano dalla Coppa d’Africa hanno bisogno di una gestione ad hoc, da parte dello staff tecnico dei club, sia fisica che mentale. Osimhen? L’infortunio rimediato da Victor pian piano sta svanendo, ma comunque è un tipo di infortunio che gli permette di allenarsi. Con una preparazione atletica corretta ed una mascherina protettiva idonea non penso che Osimhen abbia problemi a partire dal primo minuto contro il Venezia. Mertens? Io penso che Mertens si meriti un altro anno di contratto. Se confermato, magari non sarà il titolare fisso, ma nei momenti di buona forma può dare il suo contributo. Io credo comunque che un accordo si troverà”.