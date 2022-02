D’Agostino, allenatore: “Lozano? La sua assenza alla lunga può pesare”

Gaetano D’Agostino, attuale tecnico della Vibonese, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Penzo è un campo difficile perché gli spazi sono leggermente più stretti. Lo stadio del Venezia, infatti, è più piccolo degli altri in Serie A. Penso che il Venezia farà una partita di ripartenza e non consentirà al Napoli di dare profondità alla sua manovra. Sarà partita difficile sul il piano tattico, ecco perché penso che questa partita la possano decidere quei calciatori che saltano l’uomo e che creano la superiorità numerica. Lozano? L’assenza del Messicano alla lunga può pesare anche perché lui ultimamente stava tornado ad alti livelli. E’ stato davvero sfortunato per l’infortunio che ha rimediato con la sua Nazionale. La mediana del Napoli è la più bella da vedere. Penso che il reparto di centrocampo del Napoli insieme a quello dell’Inter sia il meglio assortito in Serie A. I nerazzurri hanno nei tre titolari dei calciatori superiori a tutti. Mi piacerebbe vedere un Napoli con il centrocampo a due composto da Lobotka e Anguissa. Zielinski? Se prende coscienza delle sue potenzialità può diventare uno dei centrocampisti più forti d’Europa”.