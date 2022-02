Da ieri il gruppo riabbraccia Ospina e Ounas. Lozano, i prossimi giorni saranno decisivi

Il Napoli e mister Spalletti si concentrano sul match di domani contro il Venezia, sfida davvero importante, per avvicinarsi al meglio in vista delle sfide contro Inter e la doppia contro il Barcellona. Il tecnico di Certaldo e il gruppo riabbracciano due rientri importanti. Ospina reduce da giorni non semplici in Colombia, come riporta il CdS, compreso l’intossicazione alimentare e Ounas. Il franco-algerino, dopo i test post-Covid negativi, dopo il timore di malformazione cardiaca, si è allenato a parte, per ritrovare la migliore condizione. Infine Lozano, dopo la lussazione alla spalla, rientrerà in Italia ad inizio della prossima settimana e poi si deciderà se effettuare o meno l’intervento.

La Redazione