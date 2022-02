COPPA D’AFRICA, Burkina Faso-Camerun 6-7 D.C.R.: Anguissa in panchina, ma conquista la medaglia di bronzo

BURKINA FASO-CAMERUN 6-7 D.C.R.:

Burkina Faso parte bene. Trova il vantaggio al 24′, con Yago ’. 1-0. Poi raddoppia, con Onana. 2-0. Nel secondo tempo, Outtara porta il punteggio sul 3-0. Sembra finita. Ma i “leoni indomabili” del Camerun accorciano le distanze con Bahoken. 3-1. Poi entra in scena il solito Aboubakar. Con una pregevole doppietta. 3-3. Si va ai supplementari. Poi ai calci di rigore. Per Burkina Faso, dagli 11 metri, risulterà decisivo l’errore di Touré . Mentre per il Camerun, di Oyongo la realizzazione definitiva. Al Camerun la medaglia di bronzo.

BURKINA FASO:

Kabore I., Ouattara Dj. (dal 45′ st Konate M.), Ouattara S., Ouedraogo F. (Portiere), Ouedraogo I., Sangare G., Tapsoba A. (dal 42′ st Traore E.), Tapsoba E., Toure I. B., Traore B. (dal 42′ st Bande H.), Yago S.. A disposizione: Bande H., Dayo I., Konate M., Malo P., Nikiema D., Nikiema H., Nikiema K. (Portiere), Sanogo Z., Sawadogo A. (Portiere), Simpore S., Traore E., Traore O.

Allenatore: Malo K..



CAMERUN:

Bahoken S., Bassogog C. (dal 9′ st Toko Ekambi K.), Ganago I. (dal 1′ st Moumi Ngamaleu N.), Kunde P., Mbaizo O., Moukoudi H., Onana A. (Portiere), Onana J., Onguene J., Oum Gouet S. (dal 1′ st Aboubakar V.), Oyongo A.. A disposizione: Aboubakar V., Anguissa A. Z., Ebosse E., Efala J. (Portiere), Epassy D. (Portiere), Fai C., Hongla M., Moumi Ngamaleu N., Ngadeu M., N’Jie C., Toko Ekambi K., Tolo N.

Allenatore: Conceicao T..



Ammonizioni:



al 45′ pt Yago S. (Burkina Faso), al 7′ st Tapsoba A. (Burkina Faso), al 23′ st Ouedraogo I. (Burkina Faso), al 28′ st Tapsoba E. (Burkina Faso) al 3′ st Bahoken S. (Camerun), al 23′ st Toko Ekambi K. (Camerun).