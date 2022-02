Cassese: “Mertens e Osimhen? Non credo possano giocare insieme domani”

Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Wijnaldum e Paredes? Si sapeva che il loro arrivo sarebbe stato impossibile. Senza nulla togliere a questi grandi campioni, in quei ruoli abbiamo calciatori già rodati nel campionato italiano, come Lobotka che, attualmente, è uno dei migliori. Girano tante fake news che nessuno smentisce, io parlo da un anno di Parisi in ottica azzurra e mi hanno sempre dato tutti contro. Ora, però, si stanno ricredendo. Bisogna avere le fonti per dare le notizie. Per me Fabiano è ancora il favorito, altroché Olivera.

Amazon? Il Corriere dello Sport ha parlato, lo scorso lunedì per la prima volta, di voci insistenti, evidentemente la notizia è fondata. Una notizia del genere che riguarda un’azienda quotata in borsa sarebbe stata smentita subito se non fosse stata vera, magari proprio da uno degli addetti stampa di Amazon, come già successo nel 2020 quando si parlava di Grandinetti come nuovo proprietario. Probabilmente De Laurentiis avrà comunicato al quotidiano di iniziare a parlare della notizia, perché è più convieniente a livello di business.

Mertens e Osimhen? Non credo possano giocare insieme domani. La gara di Venezia è una trappola: mi piace molto Zanetti, allenatore molto tenace e umile. Si è visto anche con il Bologna, il Napoli è riuscito a sfondare la difesa schierata con passaggi verticali e movimenti sulle fasce. Credo che sbilanciarsi così tanto non sia una scelta saggia”.