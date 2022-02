Campilongo, ex calciatore: “Insigne? I tifosi se ne faranno una ragione”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Salvatore Campilongo, ex calciatore e attualmente allenatore del Lamezia Terme, ecco le sue parole: “Mercato di Gennaio? Io avrei preso un esterno basso a sinistra che il Napoli cerca da parecchi anni. Per caratteristiche personali, da allenatore, avrei preso un esterno alto, forte nell’uno contro uno e nel saltare l’uomo, che, in questo momento, al Napoli sta mancando. Insigne? Dispiace perché è napoletano, stava facendo bene ed è un nazionale. Poi, ognuno fa le sue scelte e il Napoli e i tifosi se ne faranno una ragione. Lorenzo è un giocatore eccezionale e l’avrei voluto per qualche altro anno a Napoli. Io, da calciatore, non avrei mai fatto una scelta del genere. Vlahovuic O Osimhen? A me piacciono entrambi ma sono sono due giocatori dalle caratteristiche diverse. Se, però, devo sceglierne uno, opto per Vlahovic, capace di aprire le difese chiuse. Osimhen, però, in campo aperto, è davvero devastante“.