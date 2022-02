Campilongo, ex calciatore: “Dietro Osimhen? Non giocherà Mertens”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Salvatore Campilongo, ex calciatore e attualmente allenatore del Lamezia Terme, ecco le sue parole: “Paolo Zanetti? Ci sono tre allenatori italiani giovani che stanno esprimendo un bel calcio, Dionisi, Zanetti e Italiano. Riguardo a Zanetti, ho visto molte volte giocare la sua squadra ed è un allenatore che, pur non avendo un’elevata disponibilità economica dalla società, riesce a trarre il massimo, dai suoi giocatori. Zielinski o Mertens dietro Osimhen? Dipende da cosa vuole Spalletti. Se vuole giocare con i tre trequartisti, sceglierà sempre Zielinski perché gli fa da raccordo con i centrocampisti. Non credo che, contro il Venezia, il Napoli giocherà con una seconda punta come Mertens. Visto che Zanetti gioca con il 4-3-3, credo che opterà per il trequartista che va attaccare il play avversario e, in questa situazione, Zielinski è il giocatore ideale per Spalletti. Anche Mertens può giocare in quel ruolo ma il polacco ti garantisce anche la fase di non possesso. Centrocampo? Per caratteristiche, farei sempre giocare Anguissa e Fabian Ruiz perché il primo è un interditore che gioca davanti alla difesa e il secondo, nella fase offensiva, ti da qualcosa in più rispetto a Lobotka“.