CALCIO FEMMINILE – M. Panico (all. Pomigliano): “Abbiamo retto contro una delle squadre più forti del campionato”

Il Pomigliano esce sconfitto per 5-2 sul campo “Tre Fontane” contro l’A.s. Roma, ma per un po’ ha retto contro la compagine giallorossa. Ai microfoni de La 7 le parole del tecnico della squadra campana Mimmo Panico. “Quest’oggi contro l’A.s. Roma sapevamo che c’era da soffrire, abbiamo retto finche abbiamo potuto, peccato per gli errori commessi, specie sulla terza e quarta rete, ma siamo soddisfatti. Il nostro campionato è diverso dalle giallorosse, i punti li dovremo fare contro le dirette concorrenti. I 4/5 cambi? E’ tutto un altro sport, soprattutto se dall’altra parte le calciatrici sono di alto livello. Chi era al campo ha visto una bella partita. Noi di solito impostiamo dal basso, ma oggi abbiamo cercato di cambiare e attaccando gli spazi ci siamo riusciti. I cambi fatti dall’A.s. Roma hanno fatto la differenza. Adesso va consolidata la classifica e rendere fiero il presidente che sta facendo tanti sforzi e non cci mancare nulla”.

