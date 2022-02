Agostinelli, ex Napoli: “Scudetto? Il Napoli deve fare il suo dovere”

Andrea Agostinelli, ex centrocampista del Napoli è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il calcio ci insegna che le partite vanno giocate e il Napoli questo lo sa bene. Ricordiamo quello che è successo al Maradona con Spezia ed Empoli. Gli azzurri non possono permettersi di sottovalutare l’impegno con il Venezia. I numeri dicono che il Napoli rende più in trasferta che in casa. Probabilmente al Maradona il Napoli non riesce ad avere lo stesso equilibrio difensivo che ha quando gioca fuori casa. Difficile dare una risposta logica a tutto ciò, forse può essere un fattore mentale. Scudetto? Se il derby dovesse vincerlo l’Inter sarebbe un bel colpo per il campionato. Il Napoli però deve fare il suo dovere contro il Venezia, in quel caso gli scenari possono farsi davvero interessanti per gli azzurri”.