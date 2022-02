Vulpis, vicepres. Lega Pro: “Dal Pino? Da noi ci vorrebbe uno come Tebas”

Marcel Vulpis, Vice Presidente “Vicario” della Lega Pro, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Dal Pino ha fatto una scelta globale che tocca sia la sfera personale che quella professionale. Ha provato a fare un cambiamento radicale quando ha proposto l’ingresso dei fondi, idea non accettata da diversi club che gli si sono messi contro. La sua proposta intanto però è stata invece avallata nella Liga Spagnola e lì ora i club ne stanno beneficiando. Tra i progetti di Dal Pino c’era anche l’apertura di una filiale di rappresentanza della Lega Serie A a New York. Progetto anch’esso sfumato con l’uscita di scena dello stesso Dal Pino. Noi oggi nel 2022 non abbiamo una filiale all’estero mentre la Liga Spagnola, ad esempio, tra agenti e filiali è presente in 45 Paesi. I tentativi di governo all’interno della Lega Serie A sono stati tanti negli ultimi 10-15 anni con diversi formule e personaggi. A questo punto penso che ci sia bisogno di un prefetto, cioè uno con il pugno di ferro. Per il nostro calcio ci vorrebbe uno alla Javier Tebas (attuale presidente della Liga spagnola). Oggi il tempo è un fattore prezioso e noi ne stiamo perdendo già troppo. Io penso che prima o poi possa arrivare una figura di presidente americano. Il problema del nostro calcio è che ci sono sempre le stesse persone da 20 anni. Io penso che fra 10 anni la figura del ‘patron’ verrà superata e lascerà il posto ad una compagine allargata di più soggetti a capo delle società di calcio. Individui in grado di apportare liquidità in un calcio ahimè sempre più costoso”.