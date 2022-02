Venezia / Napoli Formazioni. P. Zanetti punterà sui centimetri di Henry. Dubbio in attacco per Spalletti

Domenica pomeriggio allo stadio “Luigi Penzo” di Venezia, i padroni di casa affronteranno il Napoli per la sesta di ritorno. Il tecnico dei lagunari, ha solo un calciatore positivo in rosa e l’infortunato Vacca a centrocampo. Per il resto Fiordilino dovrebbe aver vinto il ballottaggio su Ampadu. In attacco spazio al tridente Aramu, Okereke ai lati e Henry nel ruolo di centravanti. Per Spalletti out anche Tuanzebe in difesa oltre a Lozano e i reduci della Coppa d’Africa, mentre recupera Ounas. In avanti dovrebbe essere Osimhen in vantaggio su Mertens.

Fonte: CdS