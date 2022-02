Tuttosport – La Juve vuole Ospina. Aspetterà la scadenza di contratto

David Ospina è in scadenza col Napoli, il quale pare non abbia nessuna intenzione di rinnovargli il contratto. Molti club si fionderanno sul portiere colombiano ovviamente, come la Juventus, che stando a quanto scrive oggi Tuttosport, pare stia aspettando proprio la scadenza dl contratto per prenderlo a parametro zero. Il club torinese infatti, se dovesse perdere Perin, ha già in lista i nomi di Sirigu e appunto Ospina per fare da secondo portiere Szczesny .