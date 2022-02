Spalletti fa le sue scelte di formazione e traccia la strada in vista del Venezia

In vista della gara di domenica pomeriggio allo stadio “Penzo” contro il Venezia, mister Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare per la gara contro i lagunari. In porta oggi potrà contare anche su Ospina, ma il favorito è Meret. In difesa spazio a Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Juan Jesus e Rrahamani al centro. Out per la lombalgia Tuanzebe. A centrocampo spazio al duo Fabian e Lobotka. Sugli esterni Politano e Insigne, Zielinski alle spalle di Osimhen. La punta nigeriana sembra in vantaggio rispetto a Mertens. Il tecnico di Certaldo ritorna dopo oltre 20 anni a Venezia, conosce la piazza e le insidie del match, all’epoca era alle prime armi, il presidente è il compianto Zamparini, quindi sta tracciando la strada alla squadra, per evitare cali di concentrazione e non pensare alle sfide successive.

La Redazione