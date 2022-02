Renica vs Pausini per quel tweet contro Diego, ed i tifosi dalla sua parte

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, non ha dimenticato quel tweet al veleno di Laura Pausini alla morte di Maradona, “In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate”.

Aver rivisto la Pausini al Festival ha riacceso in Renica il suo astio nei confronti della cantante e su Facebook l’ex giocatore prima si è augurato “di non incontrarla mai per strada” e poi ha scritto: “Viva Elisa. Abbasso Pausini!!!E paga le tasse in Italia para… di una emiliana bigotta!!!”.

E i tifosi del Napoli ovviamente si sono scatenati nei commenti.

“Prima la apprezzavo ora la detesto con tutto il cuore dopo che si è permessa di toccare il nostro Diego” o anche: “Su Maradona ha toppato alla grande! Non si doveva permettere!” oppure: “Io quando è arrivata sul palco ho girato…x me non esiste più”.

C’è chi scrive : “Mai perdonata ! Da allora cancellata drasticamente dalle mie preferenze. Una delusione totale” e poi: “A parte il post su Maradona, quando poi Elisa canta…la Pausini invece urla e basta” e ancora: “Lasciatela perdere poverina… è sempre depressa perché aspetta ancora Marco che se n’è andato e non ritorna più!”.

Infine la chiosa: “Ero uno dei fan più accaniti della Signora in questione ,ho visto concerti suoi dappertutto, è stata la colonna sonora della mia vita , ero talmente innamorato di lei che sono andata a cercarla (e ci sono riuscito ad incontrarla ) ma dopo le dichiarazioni sul nostro Diego. Non riesco più ad ascoltarla!”.