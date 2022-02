Radja Nainggolan: “Spalletti, un istintivo che capisce di calcio”

Radja Nainggolan interviene a Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore di Roma ed Inter, conosce molto bene Luciano Spalletti e dice:

#Nainggolan a #KissKissNapoli : “ #Spalletti capisce il calcio, come si gioca facile. A livello di statistiche con lui la miglior stagione. Feci 14 gol perché mi mise in un ruolo diverso. Luciano è molto istintivo, ma la sua sincerità a volte lo rende antipatico”

#Nainggolan: “A #Spalletti sarò sempre grato, e quando sono andato a l’Inter è stato grazie a lui. Ma io mi sono sempre sentito figlio di #Roma, e non ero mentalmente pronto per lasciare i giallorossi. Poi da quando Luciano se n’è andato per me il tempo all’Inter era finito”

— Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) February 4, 2022