Dopo il successo per 4-2 contro la Spal, per il Napoli Primavera di mister Frustalupi, ci sarà la sfida sul campo dell’Hellas Verona. Per la gara in terra veneta è stata designata la terna arbitrale.

Primavera 1 – Hellas Verona-Napoli; Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido; Ass1: Alex Cavallina; Ass2: Marco Matteo Matteo Barberis Collegno

Fonte: aia-figc.it