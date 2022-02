Per il futuro di Lozano, tutto è nelle mani del dottor Canonico

In casa Napoli sono e saranno giorni di grande apprensione per le condizioni fisiche di Hirving Lozano. Durante la sfida Messico-Panama, l’esterno della nazionale nordamericana era a terra e Murillo gli cade addosso, provocando la frattura della spalla. Ovviamente lo staff medico del club azzurro si mette in contatto con i colleghi messicani e arriva la diagnosi. Frattura della spalla con riduzione. Adesso la palla passerà al dottor Canonico che attenderà Lozano ad inizio settimana e poi si deciderà sull’operazione. L’auspicio sarebbe evitare quest’ultimo passaggio, in modo da restare fermo solo un mese, meno di Osimhen nella passata stagione. Ovviamente, comunque questo significa, comunque, come riporta il Corriere dello Sport, saltare le sfide contro Inter, Lazio, Milan e la doppia gara contro il Barcellona. Ora non resta che attendere l’esterno destro e poi si deciderà il da farsi.

La Redazione