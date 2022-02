Ospina in orbita bianconera: David alle spalle di Szczesny

Il contratto di David Ospina con il Napoli è in scadenza. In queste ultime settimane si è molto parlato di un interesse del Real Madrid per il portiere colombiano. Oggi, dalle pagine di Tuttosport, si apprende di una Juventus che avrebbe puntato l’estremo azzurro per la prossima stagione. Se i bianconeri dovessero perdere Perin, la prima scelta sarebbe Ospina. Il colombiano è con Sirigu in lizza per diventare il dodicesimo della formazione di Allegri, usato sicuro alle spalle di Szczesny. Il Napoli al momento non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto e dunque molte società stanno monitorando la situazione.