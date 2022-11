Nel corso di One Station Radio, durante il programma “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuta l’attaccante del Como Women Elisa Carravetta.

Sul Como Women: “Stiamo andando bene, siamo un gruppo unito ed è un piacere condividere lo spogliatoio con le mie compagne. Il voto sino a questo momento è un bel 9”.

Sulla Nazionale femminile: “Con lo scorso Mondiale abbiamo dimostrato tanto. In questa stagione la Juve ha superato i gironi di Champions, ci stiamo avvicinando ad un livello più consono a quello che è il panorama europeo. Sono certa che la Nazionale giocherà alla pari con tutte e che non si farà mettere i piedi in testa da nessuno”.

Sulla gara di Coppa Italia contro la Roma: “In Coppa Italia abbiamo perso contro la Roma. A mio modo di vedere il risultato è stato troppo pesante. Abbiamo pagato tre ingenuità. Loro sono seconde in Serie A e noi siamo prime in Serie B, la differenza c’è ma non è così netta come gli anni scorsi. Questa è una bella notizia per tutto il movimento che sta crescendo”.

Sulla prossima sfida al Cesena: “Non è una sfida da sottovalutare. Noi abbiamo una cosa in più rispetto alle altre: il gruppo. Siamo un gruppo fantastico e ciò si riflette sul campo da gioco”.

Sul futuro: “Io sono al Como in prestito dall’Inter. Non abbiamo ancora parlato del mio futuro. Nel caso, da parte mia ci sarebbe la volontà di rimanere dove sono adesso”.

Sull’Inter: “Rita Guarino in panchina è un valore aggiunto. Ha confermato tutte le aspettative che c’erano su di lei. Le nerazzurre sono in grande crescita e presto diventeranno ancora più protagoniste nel mondo del calcio femminile italiano”.

