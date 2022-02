Napoli-Ounas, dopo i test di ieri ecco quali sono le prossime tappe

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica al “Penzo” contro il Venezia alle ore 15,00. Per mister Spalletti ieri sono arrivate buone notizie da Adam Ounas. L’esterno franco-algerino ieri ha svolto le visite post-Covid, dopo la vicenda del cuore dette del c.t. della nazionale nordafricana. L’esito è stato negativo, come riportato dal CdS, quindi scampato pericolo come la malformazione cardiaca completamente sparita. Ieri tra l’altro è stato inserito nella lista Uefa per il doppio confronto contro il Barcellona. Adesso dovrà ritrovare la migliore condizione, per poi essere reintregato nella rosa degli azzurri.