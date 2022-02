Lozano, “tornare a casa” sembra davvero una maledizione!

La prossima volta, prima di tornare a casa, in Messico, Lozano ci penserà bene. Sembra davvero una maledizione. A luglio ha rischiato di perdere un occhio, a Natale è rimasto bloccato per 15 per il Covid e l’altra notte ha rimediato una lussazione alla spalle destra che, probabilmente, lo terrà fuori per almeno 40 giorni alla vigilia della fase calda della stagione. Il dottor Canonico ha immediatamente preso contatti con lo staff sanitario della nazionale messicana ricevendo notizie poco rassicuranti. Il rientro del Chucky a Napoli slitta di qualche giorno: adesso è previsto per lunedì pomeriggio. Ma tutto dipende anche dall’evoluzione clinica. In ogni caso, una bella mazzata per Spalletti, che in queste ore si stava godendo il recupero quasi totale della sua rosa. E invece ecco la brutta notizia. De Laurentiis non l’ha presa bene: si ripropone, ogni volta, il problema dei risarcimenti per gli infortuni rimediati con le nazionali. Il Tata Martino, ct del Messico: «Siamo vicini alla qualificazione al Mondiale, ma sono triste per l’infortunio a Lozano».

