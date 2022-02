Lozano, è un anno nero: addio all’ auspicata continuità

La famosa e canticchiata canzone dice “Messico e nuvole…”, ma qui si tratta di temporali. Temporali figli di nubi nere. Perchè questo è davvero un anno nero per Hirving Lozano: ha iniziato il 13 febbraio, con uno stop di 45 giorni per l’infortunio muscolare rimediato contro la Juventus; a luglio lo scontro con il portiere di Trinidad e Tobago e la paura di perdere un occhio; poi il Covid e infine la spalla. Un disastro senza fine, per il Chucky a cui Spalletti non riesce a dare continuità proprio per i suoi continui incidenti di percorso. Ieri l’umore dello staff di Spalletti era nero: ci vogliono almeno tra i 30 e i 40 giorni per rivederlo in campo. Tradotto, salterà il tour de force di febbraio e marzo. In vista di Venezia è pronto Politano, qualche problema fisico (ha la pubalgia) per Tuanzebe che incassa anche l’esclusione dalla lista Uefa, buone notizie sul fronte di Ounas: i problemi cardiaci che era stati rilevati nei test post-Covid fatti con la sua nazionale, sono spariti. Ieri ha ottenuto l’idoneità e può tornare a essere a disposizione di Luciano Spalletti.

Il Mattino