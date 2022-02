RIVIVI IL LIVE – Zielinski a RKK: “Ci crediamo e ci proveremo fino alla fine, la cazzimma ce l’ho!”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Ore 13.35, termina la chiacchierata con Zielinski.

Il pubblico: “Abbiamo sempre bisogno del nostro pubblico, è quello più bello d’Italia, lo vogliamo con noi, vogliamo sentirlo vicino”

Koulibaly: “Faccio gli auguri al comandante per la finale di Coppa D’Africa, poi aspettiamo lui ed Anguissa”

Il Venezia: “Dobbiamo fare il massimo e vincerla, non ho mai giocato in quello stadio, so che le tribune sono molto vicine, ma noi non dobbiamo farci fermare da niente. Se facciamo la nostra partita, non avremo problemi”

Il sogno scudetto: “Siamo forti, perchè non dovremmo crederci? Lo sogniamo, noi ed i napoletani, ci sono tantissimi punti, tantissime partite, quindi dobbiamo crederci e provarci”

La cazzimma: “Non sono d’accordo con chi dice che devo metterne di più, lo faccio, e non da quest’anno”

La trasferta di Bologna: “A Bologna è stata una bella partita, ho fatto il viaggio da solo, con il treno e per me va bene, anche perchè preferisco il treno all’ aereo, mi fa paura il volo…Dovevo rientrare dopo qualche giorno di positività al Covid”

La crescita del Napoli: “Siamo una grande squadra, la verità è che ci diamo tutti una mano, possiamo fare bene, possiamo toglierci soddisfazioni, ne siamo in grado”

Niente Inter, solo Venezia: “Noi non pensiamo all’ INyter, solo il Venezia che è la gara prossima, lo dice DSpalletti e lo sappiamo noi tutti”

Gennaio, mese positivo: “Abbiamo dimostrato che se mancano i forti, ce ne sono di altrettanto forti che danno il loro contributo”

La stagione di Zielinski: “Spero che la mia migliore stagione sia questa davanti a me. Spalletti ci sta dando una grossa mano, noi dobbiamo solo seguirlo e ci toglieremo soddisfazioni”

Il messaggio di Boniek, tradotto da Piotr: “Il presidente mi ha detto che sono un ragazzo fantastico, il suo preferito , sono un giocatore forte, mi aspetta per le prossime della Polonia e mi abbraccia”

13.25: arriva Zielinski

Quest'oggi, intorno alle ore 13,00, presso Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, interverrà, ospite nel classico salottino, il centrocampista Piotr Zielinski.

