La meglio gioventù azzurra: Vergara e Ambrosino nell’under 19

La meglio gioventù. Sulle orme di Lorenzo Insigne. Anche il Napoli, zitto zitto, ha la sua formula segreta che fa crescere e fa sfornare un bel po’ di giovani promesse, quasi tutti campani. Non avrà una cantera stile Barcellona, ma intanto l’Italia under 19 scopre anche Antonio Vergara, trequartista classe 2003, più volte nella lista di Spalletti e lo convoca per l’amichevole con la Turchia.

Ovviamente assieme alla stellina della Primavera azzurra, ovvero Ambrosino. Insomma, in due vestono di azzurro (amichevole con la Turchia a Taranto) e il lavoro di ricerca e di talent di Beppe Pompilio, braccio operativo di Cristiano Giuntoli, sta mettendo in vetrina tanti altri numerosi talenti: Zanoli, 21 anni, è ormai in pianta stabile nel gruppo Spalletti e ha anche debuttato in serie A. Poi ci sono il portiere Idasiak (2002), Cioffi (ala sinistra, 2003: ha giocato i supplementari in Coppa Italia con la Fiorentina), D’Agostino (seconda punta, 2003), Spavone (centrocampista centrale, 2004). E attenzione al baby pescato dai “cugini” della Primavera del Bari: Francesco Lorusso, classe 2005. Molti di loro saranno a Dimaro, nel ritiro della prossima estate. Di sicuro ci sarà il fiore all’occhiello, Alessio Zerbin, 22 anni, tra le rivelazioni della serie B nel Frosinone, scoperto nel 2017 dal Gozzano e ora gemma preziosa. In ogni caso, per il settore giovanile del Napoli una grande soddisfazione la doppia convocazione dell’Under 19 dell’Italia.

Fonte: P. Taormina Il Mattino