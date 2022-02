Koulibaly ed Anguissa, rientri pesanti: a disposizione per il big match

Previsto la prossima settimana il rientro a Napoli di Koulibaly ed Anguissa. I due si uniranno al gruppo per gli allenamenti. Gli altri “reduci” dalla Coppa d’Africa sono già scesi in campo o sono già a disposizione dei rispettivi club. L’algerino Bennacer è ritornato a Milano il 20 gennaio ed è già sceso in campo contro la Juve, l’ivoriano Kessie è rientrato questa settimana e dovrebbe giocare dal primo minuto il derby di domani contro l’Inter. Anche il gambiano Colley della Sampdoria è rientrato e ha ripreso la preparazione in vista della partita contro il Sassuolo. Nessuna quarantena per i calciatori provenienti dal Camerun di rientro dalla coppa d’Africa, Koulibaly e Anguissa saranno quindi disponibili per la sfida al Maradona di sabato 12 contro l’Inter. Non si tratta di rientri qualsiasi, si tratta elementi in più ed importantissimi per Spalletti, in vista del big match contro la capolista di Simone Inzaghi e che saranno poi fondamentali nelle altre partite chiave di febbraio, a cominciare dal doppio confronto di Europa League contro il Barcellona. Koulibaly in maglia azzurra manca dal match contro il Sassuolo, quello in cui s’infortunò nella ripresa (distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro), Anguissa invece giocò l’ultima partita il 22 dicembre con lo Spezia.

Il Mattino