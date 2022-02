Gnocchi, noto comico: “Il centrocampo del Napoli è fantastico”

Gene Gnocchi, noto comico e cabarettista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La lotta per lo scudetto quest’anno è molto interessante perché se l’Inter nel derby non fa risultato rientrano Milan e Napoli nuovamente in gioco. Il calcio di Spalletti? Il gioco di Luciano privilegia la tecnica e sono contento del lavoro che sta facendo a Napoli perché è stato in grado di rivitalizzare grandi calciatori come Lobotka. Il centrocampo del Napoli è fantastico: ci sono Fabian Ruiz e Zielinski che mi delizino sempre con le loro giocate e poi c’è anche Anguissa che mi piace tantissimo. Per me Lobotka è la sorpresa di questa prima parte di stagione del Napoli. E’ davvero un grande talento e mi ha sorpreso perché sa sempre cosa fare e soprattutto fa sempre la cosa giusta. Poi è fantastico quando si propone nonostante sia accerchiato dagli avversari e per i compagni questa è sempre una gran cosa. Sta dimostrando partita dopo partita di essere un calciatore di grande personalità”.