Gianello, ex Napoli: “In porta dopo Venezia? Ospina ha dato più garanzie”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere di Chievo, Siena e Napoli,

ecco le sue parole: “Chi in porta dopo Venezia? Dipende se, in queste settimane, Spalletti ha definito le gerarchie. Io penso che, nelle partite importanti contro Inter e Barcellona, ci possa essere un avvicendamento e che Ospina ritorni titolare. Nonostante anche Meret possa essere titolare, Ospina, nelle ultime partite, ha dato più garanzie anche contando sulla sua maggiore esperienza. Aspettative Tifosi? Devono aspettarsi un gran ritorno. Sabato c’è il derby di Milano e l’Inter potrebbe allungare anche in virtù della partita in meno da giocare. Il Napoli, però, ha dimostrato di esserci e deve continuare su questa strada incamerando punti per rimanere in alto. Seppur l’Inter dovesse vincere sabato, non è detto che questa vittoria sia decisiva per la conquista del campionato. Non dimentichiamo che la Juve si è rinforzata e può dare fastidio alle prime della classe. Spalletti è un grande navigatore. Ha allenato in piazze importanti dove c’era tanta pressione come Roma e Inter. Lui è una grande spugna che assorbe negatività e lamentele nei periodi altalenanti. E’ cosciente di poter far bene e cerca sempre di mantenere l’asticella alta“.