Falso allarme  per Koulibaly e Anguissa:  la deroga blocca l’Asl  

Nessun caso: Koulibaly e Anguissa saranno regolarmente a disposizione di Spalletti per la sfida all’Inter del 12 febbraio. «I due dovrebbero restare in isolamento dieci giorni una volta rientrati dal Camerun» aveva spiegato Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione ASL Napoli 2 Nord, intervenuta ieri a Radio Punto Nuovo, ma per gli atleti esiste una deroga dopo un accordo stipulato tra il governo e la Figc. I calciatori, se il tampone di rientro in Italia dovesse risultare negativo, potranno tornare subito a lavoro. Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. Nessun isolamento neppure per Ounas. Dunque, solo un falso allarme per Koulibaly e Anguissa, che torneranno dopo domenica.

Fonte: F. Mandarini CdS