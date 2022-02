Europa League / Continua la vendita dei biglietti per Napoli Barcellona

La vendita per la gara con il Barcellona: dopo il boom delle prime ore (venduti circa 7 mila biglietti nel primo giorno), siamo attorno ai 13 mila spettatori. Ma mancano più di 20 giorni al match con i catalani: lo stadio presenterà un grande colpo d’occhio. E magari per quella sera, la capienza potrebbe anche aumentare. Anche se al momento non arrivano indicazioni. Il doppio confronto è lo spareggio per l’Europa League, ma ha il sapore di Champions, perciò si potrebbe arrivare al 50% della capienza, i 27 mila.

Fonte: Il Mattino