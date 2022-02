Delusione per Anguissa: salta la finale azzurra con Koulibaly

Delusione per Anguissa: il Camerun perde ai rigori contro l’Egitto (tre errori sui penalty). Salta in coppa d’Africa la finale tutta azzurra contro Koulibaly. Anguissa ieri sera con il Camerun, padrone di casa, contro l’Egitto guidato dal ct portoghese Queiroz (espulso al 90′ per proteste) è stato tra i migliori, soprattutto nel primo tempo. Una semifinale che ha messo di fronte le due squadre che hanno vinto più volte la manifestazione (sette titoli dell’Egitto e cinque del Camerun): maglia numero 8, l’azzurro ha giocato a centrocampo, lanciandosi negli spazi per ricevere il pallone in profondità e giocare in appoggio ad Aboubakar, uno dei migliori della sua nazionale. Predominio assoluto nella prima frazione del Camerun e diverse palle gol, Egitto costretto sulla difensiva e un solo tentativo di Salah, alto sulla traversa. Meglio i Faraoni nel secondo tempo e occasionissima per l’attaccante del Liverpool fermato in uscita da Onana, Egitto più pericoloso anche nei tempi supplementari. Poi, il dischetto ha sancito la vittoria egiziana.

