Dopo il centrocampista Junior Vacca, in casa Venezia, prossimo avversario del Napoli, domenica allo stadio “Penzo”, non arriva una buona notizia dall’infermeria. Si tratta dell’attaccante Sofian Kiyine che nell’allenamento odierno, come riporta Tmw, ha subito un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo contro gli azzurri.

La Redazione