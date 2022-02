A rischio le prossime convocazioni di Ospina con la Colombia

Un momento complicato quello che sta vivendo in questi giorni David Ospina. E i problemi non riguardano il Napoli ma la nazionale colombiana: dopo le ultime due sconfitte di fila contro Perù e Argentina, la federcalcio cafetera ha messo tutto in discussione, anche il ruolo del Ct Reinaldo Rueda, che sta guidando la nazionale in queste qualificazioni a un Mondiale 2022 che ora appare lontano. Si legge sul mattino.it che al centro del caos ci è finito anche lo stesso Ospina secondo quanto riportato in Colombia dal portale El Futbolero, il portiere del Napoli e il Ct sarebbero ai ferri corti viste le ultime prestazioni e qualche ruggine antica. Anche per questo, David avrebbe fatto sapere che non accetterà le prossime convocazioni in nazionale di marzo nel caso in cui in panchina ci fosse ancora lo stesso Rueda.